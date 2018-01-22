Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками добилась оштрафования ООО ATEF Şirkətlər Qrupu.
Как сообщает Report, причина связана с нарушением ООО правил регулирования валюты.
По поводу оштрафования компании Палата обратилась в Сураханский районный суд. Решением суда ООО признали виновным по ст. 430.4 Кодекса об административных проступках.
В результате группа компаний была оштрафована на 26 553 маната.
Отметим, что ООО ATEF Şirkətlər Qrupu занимается производством трансформаторов, стабилизаторов и пр.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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