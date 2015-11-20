Отложен судебный процесс по апелляционной жалобе руководителя AMAY

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде отложено судебное заседание по апелляционной жалобе руководителя торгового центра AMAY Абдуллы Абдуллаева и директора данного торгового центра Эльшана Новрузова, находящихся под арестом. Судебное заседание должно было пройти сегодня.

Как сообщает Report, процесс под председательством судьи Афлатуна Гасымова перенесен на 4 декабря.

Отметим, что А.Абдуллаев был арестован 4 апреля. Согласно официальной информации Генпрокуратуры, проработавший в 2006-2008 годах председателем Наблюдательного совета ОАО Birlikbank Абдулла Абдуллаев потратил на ремонтно-строительные работы здания ООО AMAY в Хатаинском районе 3 млн. 397 тыс. манатов, предусмотренные по линии Национального фонда помощи предпринимательству для развития сельского хозяйства и других сфер.

В его отношении выдвинуто обвинение по ст. 178.3.1 (мошенничество с причинением крупного ущерба), ст. 179.3.1 (присвоение или растрата организованной группой), ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), ст. 193-1.3.2 (легализация денежных средств или другого имущества, полученного преступным путем, совершенные в крупном размере) и ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

7 сентября Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил А.Абдуллаева к 13 годам, а Э.Новрузова - 9 годам лишения свободы.