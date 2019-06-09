​Отец Фуада Аббасова: “Вопрос депортации моего сына - заговор армян”

“Вопрос депортации Фуада Аббасова - это заговор армян, в котором играют роль некоторые азербайджанцы тоже”.

Как сообщает "Report", об этом на пресс-конференции в Баку заявил отец азербайджанского журналиста в Росии Фуада Аббасова Малик Аббасов. По его словам, некоторые лидеры азербайджанской диаспоры в России не сделали позитивного шага для азербайджанского народа:

“Была идея, что лидером азербайджанцев, проживающих в России, будет избран Фуад Аббасов, потому что Фуад уважали азербайджанцы, живущие в России, но Фуад сказал, что он не является гражданином России, и это будет невозможно. Несмотря на это некоторые лидеры диаспоры подготовили провокацию против Фуада, и результат стал таким: я уверен, что те, кто готовился против Фуада, являются глава Российско-азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов и президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев (“Азеррос”) России Мехрибан Садыгова”.

Аббасов отметил, что Азербайджанское правительство является гарантом безопасности азербайджанцев как внутри страны, так и за ее пределами:

“Я обращаюсь к правительству Азербайджана с просьбой защитить Фуада Аббасова, и это должно осуществляться со стороны государство, или Фуад Аббасов должен быть освобожден или отправлен в Азербайджан. У нас есть вероятность что они могут его осквернять, поэтому проблема должна быть решена в ближайшее время”.

Отец Ф. Аббасова также ответил Аразу Ализаде, члену парламента Азербайджана: “Что Араз Ализаде сделал для Азербайджана? Фуад Аббасов защищал интересы азербайджанцев в России”.

Отметим, что Азербайджанскому журналисту Фуаду Аббасову запрещен въезд на территорию России на протяжении 50 лет. Cоответствующее решение принято по запросу ФСБ России. Накануне Московский областной суд отклонил жалобу азербайджанского журналиста Фуада Аббасова, оставив в силе предыдущее решение суда. Согласно решению суда, Ф. Аббасов должен быть депортирован с территории Российской Федерации в течение 10 дней.