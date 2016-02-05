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    ​Отбывавшая наказание в Азербайджане за кражи экстрадирована в Казахстан

    Нургуль Байсанова водворена в следственный изолятор города Астаны

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и министерства внутренних дел Казахстана после отбытия наказания в Азербайджанской Республике за совершение ряда краж экстрадирована на родину 22-летняя гражданка Казахстана Нургуль Байсанова для привлечения к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений на территории Актюбинской области Казахстана.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Решение о выдаче Байсановой принято 13 января текущего года Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики согласно запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

    Байсанова водворена в следственный изолятор города Астаны, уточнили в пресс-службе.

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