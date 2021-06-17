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Останки подорвавшегося на мине жителя Агдама нашли через несколько дней

Останки подорвавшегося на мине жителя Агдама нашли через несколько дней Стало известно, что житель Агдама, считавшийся пропавшим без вести, подорвался на мине.
Происшествия
17 июня 2021 г. 10:52
Останки подорвавшегося на мине жителя Агдама нашли через несколько дней
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Стало известно, что житель Агдама, считавшийся пропавшим без вести, подорвался на мине.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти Агдамского района.

Пропавший 10 дней назад без вести Джасарат Хатамханов погиб, подорвавшись на мине на территории освобожденного от оккупации села Сеидли.

Останки мужчины были обнаружены 16 июня сотрудниками правоохранительных органов.

Дж.Хатамханов будет похоронен на кладбище в поселке Гузанлы.

По факту ведется расследование.

Житель Агдамского района Дж.Хатамханов проживал в поселке Гузанлы. В начале этого месяца он отправился в село Сеидли и больше не вернулся. С того дня связь с Дж.Хатамхановым оборвалась.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda itkin düşən şəxsin minaya düşərək öldüyü məlum olub

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