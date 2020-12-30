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Оштрафованы лица, отправившиеся на отдых в Габалу 

Оштрафованы лица, отправившиеся на отдых в Габалу  В ходе очередного рейда, проведенного сотрудниками Габалинского районного отделения полиции, были задержаны лица, пытавшиеся выехать на отдых в район, злоупотребляя при этом выданными им разрешениями на работу.
Происшествия
30 декабря 2020 г. 17:07
Оштрафованы лица, отправившиеся на отдых в Габалу 

В ходе очередного рейда, проведенного сотрудниками Габалинского районного отделения полиции, были задержаны лица, пытавшиеся выехать на отдых в район, злоупотребляя при этом выданными им разрешениями на работу.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, были остановлены автомобили, ехавшие в направлении зон отдыха.

В ходе проверки было установлено, что лица, имеющие разрешение на работу, незаконно пытались выехать на отдых с семьей. В отношении нарушителей составлены протоколы. МВД призывает граждан соблюдать правила карантина для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

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