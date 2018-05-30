Оправданы бизнесмен и бывший банковский работник, обвиняемые в мошенничестве

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершен судебный процесс над бизнесменом Расимом Джафаргулиевым и экс-сотрудником ликвидированного Royal Bank Керимом Ахадом, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамиллы Насруллаевой был зачитан приговор.

По решению суда, оба подсудимых были оправданы и отпущены на свободу. Напомним, что гособвинитель потребовал приговорить подсудимых к 9 годам лишения свободы. Подсудимым была инкриминирована статья 178.3.2 УК Азербайджана.

В ходе слушаний выяснилось, что Р.Джафаргулиев занимался скупкой у производителей колбас и сосисок SAB, "Севимли дад", "Mин берекет" и продажей их в Баку и окрестностях. В этом деле ему помогал брат и знакомый К.Ахад. Для получения большей прибыли Р.Джафаргулиев привлек к делу еще нескольких знакомых, предложив заработать больше. Но дела не пошли, а Р.Джафаргулиев не смог вернуть деньги.

Оба подсудимых заявили, что не считают себя виновными.