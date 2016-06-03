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    ​Оползень на магистрали Баку-Шемахы-Евлах вновь активизировался - ФОТО

    ОАО Азеравтойол направило на территорию дежурную рабочую силу, оползневая зона находится под контролем

    Шемахы. 3 июня. REPORT.AZ/ На 107 км автомобильной дороги Баку-Шемахы-Евлах вновь активизировался оползневый процесс.

    Как сообщает региональное бюро Report, после наблюдавшихся в последние дни осадков на территории возникла опасная ситуация.

    Тонны почвы сползли на часть дороги. За последнюю неделю оползневый процесс продолжался.

    Склонность территории к оползню привела к интенсивности процесса.

    Хотя вчера вечером на дороге были произведены очистительные работы, непрекращающийся оползень вновь перегородил дорогу автомобилям. На территорию были привлечены тяжелая техника и живая сила. С помощью техники расчищается скопившая на проезжей части почва.

    По этой причине ОАО "Азеравтойол" направило на территорию дежурных рабочих, оползневая зона находится под контролем.

    На данный момент каких-либо препятствий для передвижения транспорта нет. 

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