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    ​Около миллиона незадекларированных рублей изъяли у азербайджанца на российской границе

    Гражданин Азербайджана следовал из России на родину

    Баку. 06 Августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Дагестанской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через российскую границу около миллиона незадекларированных рублей.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ведомства.

    Как рассказали в таможне, деньги были обнаружены у гражданина Азербайджана, который следовал из России на родину. Но при осуществлении таможенного контроля недекларированные таможенному органу денежные средства в общей сумме 792 тысячи рублей РФ были изъяты.

    «По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 9 (недекларирование) КоАП РФ»,– отметили в пресс-службе.

    Напомним, что единовременно с таможенной территории Таможенного союза можно вывезти без декларирования в письменной форме наличные денежные средства и (или) дорожные чеки на общую сумму, равную либо не превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

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