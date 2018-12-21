Один из крупных должников Межбанка отпущен на свободу

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба на решение суда в отношении обвиняемых в невыплате взятых в Межбанке Азербайджана (ОАО "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı") кредитов – Фархада Амирасланова, Сейфуллы Сейфуллаева, Мансура Зейналова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюльнар Рзаевой было объявлено решение.

Согласно решению, срок заключения М.Зейналова был сокращен с 4 лет до 2 лет и 6 месяцев, срок наказания Фархада Амирасланова сокращен с 5 до 2 лет, наказание С.Сейфуллаева – с 5 до 3 лет. В отношении С.Сейфуллаева применена статья 70 (условное наказание) УК, он был осужден условно и выпущен на свободу.

На суде объявили, что Р.Алиев отозвал кассационную жалобу.

Отметим, что с лета 2015 года начался арест кредитных должников МБА. В связи с данным вопросом было задержано множество бизнесменов и других лиц. Экс-депутат Дуньямин Халилов и другие лица обвиняются в присвоении в целом 50 млн манатов.

По данному делу наряду с Дуньямином Халиловым обвинение было выдвинуто Фархаду Амирасланову, Сейфулле Сейфуллаеву, Шакиру Мусаеву, Руслану Аскерову, Мансуру Зейналову, Рауфу Алиеву.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям бывший депутат Дуньямин Халилов был осужден на 13 лет, М.Зейналов, Ф.Амирасланов и С.Сейфуллаев – по 5 лет лишения свободы. Они были арестованы в зале суда. В отношении Шакира Мусаева, Руслана Аскерова и Рауфа Алиева применена статья 70 УК, они приговорены к условному наказанию.

Имущество Д.Халилова было направлено на возмещение ущерба ОАО "Агрокредит", МБА и министерства налогов. Недовольные приговором Д.Халилов и остальные подали апелляционную жалобу. Он просил ликвидировать приговор суда первой инстанции вынести оправдательный приговор в отношении него. Бакинский апелляционный суд сократил наказание Д.Халилова с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев заключения. Срок наказания М.Зейналова сокращен с 5 до 4 лет заключения. Затем М.Зейналов, Ф.Амирасланов, Р.Алиев и С.Сейфуллаев подали кассационную жалобу.