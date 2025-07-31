Обвиняемый во взяточничестве бизнесмен Анасс Дерраз: Я получил аванс в $200 тыс. от Фархада Ахмедова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова прошло очередное заседание по уголовному делу вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова прошло очередное заседание по уголовному делу вице-президента французской компании SAUR Анасса Дерраза.

Как сообщает Report, на процессе Анасс Дерраз дал свободные показания. Он отметил, что приехал в Азербайджан по вопросам бизнеса.

"Я знаком с Фархадом Ахмедовым с 2018 года. В ноябре того же года со мной связались из офиса Фархада Ахмедова. У него был бракоразводный процесс. До того, как он связался со мной, лондонский суд постановил арестовать все имущество Ахмедова. Он обратился ко мне по поводу имущества, в частности его яхты в Дубае. Это имущество оценивалось в 500 млн долларов. Меня все знали благодаря моим связям в Дубае и "особым навыкам" в решении таких вопросов", - сказал обвиняемый.

Дерраз подписал юридический договор с Фархадом Ахмедовым об освобождении судна из-под ареста, хотя не был юристом и не имел юридической фирмы.

"Мы подписали договор, чтобы оказанные мной услуги выглядели юридически законными. В договоре указывалось, что полученный аванс не возвращается независимо от результата. Потому что мы потратили время на это дело. Для получения полной суммы мы гарантировали успешное решение вопроса. На мой счет перевели аванс, но основная сумма не была переведена", - сказал он.

Обвиняемый заявил, что получил от Фархада Ахмедова аванс в размере 200 тыс. долларов: "Эта сумма была мне выплачена. Если бы арест с яхты был снят, он должен был заплатить 2 млн долларов. Другой участник, Беналла, после ухода из администрации Макрона стал объектом расследования французской прокуратуры".

Следующее заседание суда продолжится 11 сентября.

Согласно обвинению, экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Указанные лица требовали взятку от Фархада Ахмедова, обещая освободить его роскошную яхту "Луна" из-под ареста и обеспечить ее свободное плавание в международных водах. Кроме того, они обещали защитить самого Фархада Ахмедова от санкций.

Всего была достигнута договоренность о взятке в размере 6 млн 140 тыс. долларов.

Отметим, что Службой госбезопасности Азербайджана Анассу Дерразу предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Напомним, что следствие обратилось в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-главу Службы охраны президента Франции Александра Беналла.

Известно, что Беналла в настоящее время вовлечен в процесс экстрадиции в третьей стране, где он находится.