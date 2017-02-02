Обвиняемые: Указание о получении кредита из банка нам дал Дуньямин Халилов

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное слушание по уголовному делу бывшего депутата Дуньямина Халилова, Рауфа Алиева, Шакира Мусаева, Фархада Амирасланова и других, обвиняемых в невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева было объявлено о начале судебного следствия.

Затем прокурор зачитал обвинительный акт.

Д.Халилов и другие подсудимые не признали себя виновными.

Бывший депутат отказался от дачи свободных показаний на данном этапе. Все обвиняемые отметили, что указание о получении кредита из банка им давал Дуньямин Халилов.

Очередное судебное заседание назначено на 2 марта.

Отметим, что с лета 2015 года начались аресты лиц, задолжавших кредиты в Межбанк. В связи с этим было арестовано много бизнесменов. Владелец Globus Plaza и другие обвиняются в присвоении 50 млн манатов. Эти лица были задержаны в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел. Постановлением Наримановского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Д.Халилов и другие задержанные обвиняются по ст. 179.3.1 (присвоение, совершенное организованной группой), 179.3.2 (присвоение в крупном размере), 213.2.1 (уклонение от выплаты налогов, совершенное организованной группой), 213.2.2 (уклонение от выплаты налогов в крупном размере), ст. 32.4,308.2 и ст. 32.4,309.2 УК.

В обвинительном акте указано, что по эпизоду Д.Халилова, Ш.Мусаева и С.Сейфуллаева 36 физическим лицам выданы кредиты из ОАО "Международный банк Азербайджана".

В настоящее время банк требует процентную задолженность этого кредита - 3 359 399 манатов.

Помимо этого, в уголовном деле отмечается, что Д.Халилов, М.Зейналов, Ф.Амирасланов, Ш.Мусаев, Р.Аскеров и Р.Алиев нанесли ущерб небанковской кредитной организации - закрытому акционерному обществу Aqrarkredit на сумму 85 355 786 манатов.

Согласно обвинительному акту, из обвиняемых только Д.Халилов уклонялся от налогов - он не выплатил в госбюджет 1 752 359 манатов.

Два банка и одна государственная организация выдвинули гражданский иск в отношении обвиняемых на общую сумму 90 467 544 манатов.

Согласно обвинительному акту, из обвиняемых только Д.Халилов уклонялся от налогов - он не выплатил в госбюджет 1 752 359 манатов.

Два банка и одна государственная организация выдвинули гражданский иск в отношении обвиняемых на общую сумму 90 467 544 манатов.