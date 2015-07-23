​Обнародованы имена лиц, обманутых директором одной из компании на 25 тыс. манатов - СПИСОК

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Столичная полиция приступила к расследованию в отношении директора одной из компаний, который, войдя в доверие граждан, присвоил себе крупную сумму денег.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативных мероприятий сотрудников 22-го отделения полиции Наримановского РУП было установлено, что в феврале-июле этого года директор компании "Inter Travel", житель Агдамского района Эльнур Алиев, войдя в доверие столичных жителей Мирахмеда Дадашова, Назима Мустафаева, Хумар Балаоглановой, Бахруза Велиева, Мины Адыгезаловой, Ильгара Гасанова, жителя Гянджи Магсуда Алекперова и жителя Габалы Эмиля Мамедова, присвоил в общей сложности 25 360 манатов.

Расследование по данному факту продолжается.