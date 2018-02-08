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    Обнародовано количество зарегистрированных преступлений за минувший день

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 125 факта преступлений.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

    Задержаны 29 находящихся в розыске лиц.

    На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 1 человек пострадал.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

    По подозрению в совершении преступления задержаны 30 человек.

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