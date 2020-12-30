Обнародовано число содержащихся в грузинских тюрьмах граждан Азербайджана

Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 105 - граждане Азербайджана

Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 105 - граждане Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в ноябрьском отчете Национального статистического управления этой страны.

Согласно документу, в месячном сравнении число содержащихся в тюрьмах соседней страны граждан Азербайджана сократилось на 3 человека.

Число обвиняемых составляет 10 человек, из них 6 мужчин и 4 подростка. Среди 95 заключенных 84 мужчин и 11 женщин.

30 граждан Азербайджана находятся в Грузии под пробационным контролем. Среди них 27 мужчин и 3 женщины.