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Обнародовано число содержащихся в грузинских тюрьмах граждан Азербайджана

Обнародовано число содержащихся в грузинских тюрьмах граждан Азербайджана Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 105 - граждане Азербайджана
Происшествия
30 декабря 2020 г. 11:32
Обнародовано число содержащихся в грузинских тюрьмах граждан Азербайджана
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Из содержащихся в грузинских тюрьмах иностранцев 105 - граждане Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в ноябрьском отчете Национального статистического управления этой страны.

Согласно документу, в месячном сравнении число содержащихся в тюрьмах соседней страны граждан Азербайджана сократилось на 3 человека.

Число обвиняемых составляет 10 человек, из них 6 мужчин и 4 подростка. Среди 95 заключенных 84 мужчин и 11 женщин.

30 граждан Азербайджана находятся в Грузии под пробационным контролем. Среди них 27 мужчин и 3 женщины.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda həbsdə saxlanılan Azərbaycan vətəndaşlarının sayı açıqlanıb

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