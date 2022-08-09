О нас

Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году

Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году.
Происшествия
9 августа 2022 г. 12:37
Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году

Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в январе-июне 2022 года в стране зарегистрировано 817 дорожно-транспортных происшествий, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Число пострадавших в результате ДТП выросло на 12,2%, до 1109 человек, из которых 336 погибли, 773 пострадали.

40,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 37,6% - с участием нескольких транспортных средств, 21,6% - с участием одного транспортного средства.

79,2% погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и 71,0% пострадавших составили мужчины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda yol qəzalarında ölən şəxslərin sayı açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
Посол Азербайджана: Наши дипломаты в Лондоне продолжают работу, несмотря на угрозу их безопасности
5 августа 2022 г. 10:38
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
Белый дом: Обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира
6 августа 2022 г. 06:07
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
Генеральный секретарь ОБСЕ находится с визитом в Турции
7 августа 2022 г. 11:29
Главный тренер Шамахы: Будем продолжать стратегию клуба
Главный тренер "Шамахы": Будем продолжать стратегию клуба
7 августа 2022 г. 20:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi