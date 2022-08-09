Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году

Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году.

Обнародовано число погибших в ДТП в Азербайджане в этом году.

Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в январе-июне 2022 года в стране зарегистрировано 817 дорожно-транспортных происшествий, что на 8,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Число пострадавших в результате ДТП выросло на 12,2%, до 1109 человек, из которых 336 погибли, 773 пострадали.

40,8% всех дорожно-транспортных происшествий произошли с участием транспортных средств и пешеходов, 37,6% - с участием нескольких транспортных средств, 21,6% - с участием одного транспортного средства.

79,2% погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и 71,0% пострадавших составили мужчины.