Обнародована дата суда по апелляционной жалобе Мехмана Алиева

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по апелляционной жалобе, поданной из приговора относительно меры пресечения в виде ареста в отношении директора Информагентства "Туран" Мехмана Алиева.

Об этом Report сообщил адвокат Фуад Агаев.

По его словам, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 30 августа.

Отметим, что 25 августа М.Алиева пригласили в Департамент предварительного расследования налоговых преступлений министерства налогов.

Против него выдвинуто обвинение по статьям 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса, в отношении него возбуждено уголовное дело.

26 августа М.Алиеву предъявлено обвинение по статье 192.2 (незаконное предпринимательство, те же действия) Уголовного кодекса.

Решением Ясамальского районного суда в отношении М.Алиева избрана крайняя мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.