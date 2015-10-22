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    Обнародована дата начала суда над журналистом Рауфом Миркадыровым

    На процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям будет председательствовать судья Алисултан Османов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Обнародовано время начала суда по уголовному делу журналиста Рауфа Миркадырова.

    Как сообщает Report, подготовительное заседание по уголовному делу Р.Миркадырова назначено на 4 ноября. 

    На  процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям будет председательствовать судья Алисултан Османов.

    Отметим, что Р.Миркадыров был задержан в апреле прошлого года в Турции. Журналист затем был депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК. 

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