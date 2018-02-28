Объявлен приговор атлету сборной Азербайджана, ставший в ее составе чемпионом Европы

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Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Тунджая Вазирзаде, обвиняемого в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шекер Мамедовой был вынесен приговор.

По приговору суда, Т.Вазирзаде был лишен свободы сроком на 3 года. Суд назначил в его отношении условное наказание, подсудимый был освобожден в зале суда.

Отметим, что 7 октября прошлого года на территории Ясамальского района Баку Т.Вазирзаде на почве конфликта ударил ножом незнакомого ему ранее Руфата Хезиева. Доставленного в больницу раненого удалось спасти.

Затем Т.Вазирзаде был задержан и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что Тунджай Вазирзаде в 2011 году стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Он был членом сборной Азербайджана по борьбе.