ОАО "Азеришиг": Начальник Джалилабадской электросети госпитализирован

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В ОАО "Азеришиг" прокомментировали распространенную информацию об увольнении начальника Джалилабадской электросети.

Как сообщил Report пресс-секретарь ОАО Танрыверди Мустафаев, начальник Джалилабадской электросети Айдын Мамедов госпитализирован по состоянию здоровья: "Айдын Мамедов не уволен. Для распространенной об этом информации нет никаких оснований. Начальник сети размещен в больницу из-за проблем со здоровьем, он лечится. Естественно, в отсутствие начальника его должен кто-то замещать. В сети есть заместитель начальника, главный инженер и начальник отдела продаж, один из них замещает Айдына Мамедова".

Отметим, что несколько дней назад на некоторый сайтах появилась информация об оскорблении А.Мамедовым граждан.