Новый источник заработка или кто творит бесчинства с паркоматами? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Демонтаж в Баку паркоматов и сбор оплаты за парковку контролерами посредством розданных им приборов вызвало различные кривотолки в обществе.

При подготовке Report материала на соответствующую тему, выяснилось, что контролеры не полностью информированы о назначении и правилах использования новых устройств, а Главное управление полиции города Баку и Бакинское транспортное агентство и вовсе не осведомлены об этой системе.

Последние нововведения расширили полномочия контролеров. Этот факт вызывает удивление, поскольку в развитых странах мира оплата за парковку производится в режиме онлайн, в связи с чем работа контролеров сведена к минимуму.

Напомним, что в ходе своего выступления на состоявшемся ровно 4 года назад 13 апреля заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2014 года и предстоящим задачам, президент Ильхам Алиев коснулся и вопроса парковки автомобилей, дав соответствующие поручения:

“Баку – красивый, современный, развивающийся город. Разумеется, ни в каком городе развитого государства не встретишь на улице человека, с жезлом в руках регулирующего парковку. Это нам негоже. К тому же никто не знает, где числятся эти люди, куда и кому передают вырученные деньги. Я понимаю, что ввиду неимения наземной парковки, эти люди помогают водителям. Это понятно. Поэтому считаю, нам следует проявить сдержанность. Однако после установки нормальных паркоматов, разумеется, этих граждан с жезлами следует обеспечить другой работой”.

За истекший период все территории, отведенные под парковки, были оснащены соответствующими аппаратами, каждый водитель смог производить выплаты и получать чеки. На первых порах эти люди помогали водителям производить выплаты посредством паркоматов, однако позднее они продолжили свою деятельность в качестве контролеров, и подбегая к водителям, намеревающимся оплатить за парковку посредством паркоматов, стали получать оплату наличными. Последние нововведения и вовсе принудили водителей платить контролерам за парковку наличными, что приведет к возникновению ряда проблем. К примеру, на многих улицах есть паркоматы, и водители знают, что парковаться на этой территории вполне законно. Однако после введения оплаты посредством приборов, контролеры могут разрешить останавливать машины в неположенных местах. Кто же будет нести ответственность в том случае, если сотрудники дорожной полиции предъявят штрафы водителям, припарковавшимся в неположенном месте? Или же, в какой форме будет выписан штраф?

С другой стороны, вечером примерно после 22:00 на парковках не встретишь людей, отвечающих за контроль на указанной территории. Как же узнает этот человек, сколько времени машина находится на парковке?

Согласно действующему законодательству, первые 15 минут парковки в Баку бесплатны. Скажем, водитель произвел оплату за полчаса парковки, однако, быстро завершив свои дела, спустя 10 минут вернулся обратно с намерением выехать. Как в таком случае вернуть остаток уплаченных денег?

Отметим, что несколькими днями ранее места временных стоянок были переданы в подчинение Бакинскому транспортному агентству. Уместно напомнить о подписанном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля указе об обеспечении деятельности Бакинского транспортного агентства. В документе Исполнительной власти города Баку предписано в течение предстоящих двух месяцев обеспечить передачу Бакинскому транспортному агентству мест стоянок автотранспортных средств, занимающихся регулярными пассажироперевозками, мест парковок и стоянок такси.

В пору осуществления между двумя структурами процедур сдачи-приемки, непонятно применение на практике новых приборов.

Эксперт в сфере транспорта Эльмеддин Мурадлы заявил Report, что всю ответственность за сложившуюся ситуацию несет Исполнительная власть города Баку:

"ИВ Баку и сама не понимает, что хотят предпринять те, кто завез новые приборы для парковки в страну на замену существующим паркоматам. Они заявляют о том, что, якобы, содержание паркоматов обходится дорого. Таким образом, они решили отказаться от паркоматов, на закупку которых были израсходованы многомилионные госсредства, и закупить новое оборудование".

По словам эксперта, стоимость каждого подобного аппарата за рубежом составляет 100 долларов:

"ИВ Баку зарегистрировала эти самые приборы по цене 5000-6000 манатов. В Баку свыше 300 паркоматов, следовательно, столько же было закуплено и новых приборов. Эти люди пытаются уверить население в том, что новые аппараты имеют возможность фото- и видеосъемки, интегрированы в централизованную информационную систему Государственной дорожной полиции. Все это ложь и чепуха. Они пытаются запугать водителей посредством СМИ с целью вынудить людей платить больше".

По словам эксперта, посредством новых приборов можно лишь делать фотографии и выдавать чеки:

"Такими функциями обладали и прежние аппараты. В чем же здесь новшество?! С другой стороны, все еще неизвестен список паркоматов и места их расположения. Дорожная полиция тоже должна знать, в каких местах парковка законна. В Баку много незаконных парковок. К примеру, Государственная дорожная полиция устанавливает знак "Парковка запрещена", а исполнительная власть на этом же месте размещает аппарат для парковки и взимает деньги. Я неоднократно становился свидетелем того, что водитель, производящий оплату посредством паркомата, штрафовался сотрудниками дорожной полиции. Можно было обновить функции прежних паркоматов. Это можно было сделать с привлечением зарубежных специалистов. Вместо этого, сочтена целесообразность закупки новых приборов для парковки. Одним словом, новые аппараты не могут выполнять функции, предусмотренные законодательством".

Директор юридической фирмы "Дигеста", эксперт по вопросам дорожно-транспортного движения Аршад Гусейнов заявил Report, что статья 127-2 Кодекса об административных проступках и статья 53 закона "О дорожном движении" определяет правила использования парковочных мест и механизм штрафования:

"Согласно требованиям закона, места парковки должны быть оснащены интегрированными в Централизованную информационную систему Государственной дорожной полиции специальными техническими средствами с фото- или видеорегистрацией. Это техническое средство должно регистрировать время заезда автомобиля на парковку, номер автомобиля, отмечать, произведена оплата или нет, временной отрезок пребывания автомобиля на парковке, передавая все эти сведения Государственной дорожной полиции в режиме реального времени. Приборы, находящиеся ныне в руках контролеров в ряде парковок в Баку, не интегрированы в систему и не обладают всеми вышеперечисленными функциями. А значит, эти устройства и их использование не отвечают требованиям законодательства".

По мнению эксперта, даже если и оснастить парковки специальными паркоматами, отвечающими всем необходимым требованиям, или некими иными устройствами, их применение в порядке, предусмотренном законодательством, невозможно. Эксперт отметил, что Кабинет министров должен разработать правила организации и пользования местами парковки, составить список этих мест, однако до сих пор этот вопрос не нашел своего решения. Также должен быть определен размер платы за парковку:

"С другой стороны, Кабинет министров должен разработать правила выдачи жителям близлежащих к парковке мест бесплатных талонов на парковку".

По мнению А.Гусейнова, распространяемая в связи с парковками информация, в частности, разговоры касательно ликвидации паркоматов, применения новых штрафов и прочее не соответствуют законодательству и совершенно безосновательны.

Таким образом, по словам экспертов, в изменении системы парковки и закупке новых приборов есть много неясного, порождающего множество вопросов. Основная же жалоба водителей касается значительной суммы платы за парковку. Раньше лица, работающие или проживающие вблизи парковок, предусмотренных в различных частях города, платили за стоянку своего автомобиля 1 манат за сутки, поскольку если водитель, припарковавший свой автомобиль с 9 утра до 6 вечера, будет платить по 0,50 манатов за час, это обойдется ему в 4-5 манатов за день. Поэтому водителям, проживающим или работающим на территориях близ парковок, предоставлялись определенные льготы. А по новой системе никаких послаблений не будет, каждый должен будет платить по 50 гяпиков за час.