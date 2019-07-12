Непогода в западном регионе Азербайджана не обошлась без последствий - ФОТО

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Сильный ветер и дождь привели к ряду негативных последствий в западном регионе.

Как сообщает западный центр Report, начавшийся с дневных часов в Гяндже сильный ветер повалил несколько крупных деревьев.

Некоторые из них упали на припаркованные поблизости автомобили. Хотя никто не пострадал, транспортные средства серьезно деформировались. На проспекте Гейдара Алиева Гянджи дерево рухнуло на автомобиль марки "Mercedes", что привело в возникновению пробки.

В то же время сильный ветер наблюдался в Шемкире, Товузе и Агстафе. Ветер повалил электрические столбы, что привело к перебоям в подаче электричества на отдельных территориях.

В Гедабекском районе выпал град, в результате пострадали деревья и посевные площади.

Отметим, что ветер и осадки в регионе продолжаются.