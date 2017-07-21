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    Недалеко от станции метро "Кероглу" автомобиль сбил пешехода

    Водитель отвез раненого в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано около станции метро "Кероглу".

    Переходившего дорогу пешехода 27-летнего Талеха Агабек оглу Мамедова сбил автомобиль марки Mercedes. Водитель машины отвез его в Клинический медицинский центр № 3. Состояние раненого оценивается как тяжелое. Водитель был задержан.

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