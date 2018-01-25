Нанесший в Шабрани ножевое ранение знакомому 68-летний бывший осужденный арестован в зале суда

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении 68-летнего Амраддина Нуриева, обвиняемого в нанесении знакомому ножевых ранений будучи в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаика Ганиева огласили приговор, согласно которому А.Нуриева лишили свободы сроком на 3,5 года. Он арестован в зале суда.

Отметим, что инцидент произошел в прошлом году в Шабранском районе. На почве бытового конфликта А.Нуриев нанес ножевые ранения знакомому Авезу Сулейманову, с которым жил в одном доме. Потерпевшего доставили в больницу. Благодаря усилиям врачей, его удалось спасти.

А.Нуриев был задержан полицейскими, однако в период следствия и суда в его отношении не была избрана мера пресечения в виде ареста.

По информации, во время инцидента оба находились в нетрезвом состоянии.

Напомним, что А.Нуриев неоднократно осуждался за совершение различного рода преступлений. Первый раз его арестовали в 1971 году. Затем его осуждали в 1978, 1988, 1991, 1993, 1994 и 2010 годах.

А.Нуриев обвинялся в хулиганстве, попытке совершения убийства, нанесении ножевых ранений, попытке изнасилования.

В общей сложности, 27 лет жизни он провел в тюрьме.