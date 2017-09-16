Налоговые санкции в отношении информационного агентства "Туран" отменены

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Бакинский департамент по локальным доходам министерства налогов отменил дополнительные налоговые санкции на сумму 37 тыс. манатов по 2014-2016 годам в отношении информационного агентства "Туран".

Как сообщает Report, об этом департамент уведомил агентство официальным письмом.

Департамент министерства налогов принял это решение по итогам камеральной проверки.

Напомним, что министерство налогов произвело проверку в ООО "Информационное агентство Туран". В целях расследования наличия налоговых рисков и случаев уклонения от уплаты налогов, по факту уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет в Следственном отделе Департамента по предварительному расследованию налоговых преступлений было возбуждено уголовное дело по ст. 213.1 (уклонение от уплаты налогов) УК.

24 августа 2017 года директор агентства "Туран" Мехман Алиев был задержан в качестве подозреваемого лица. В его отношении было выдвинуто обвинение по ст. 192.2.2 (незаконное предпринимательство), 213.1 (уклонение от уплаты налогов) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК и по решению Ясамальского районного суда избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

11 сентября президент Ильхам Алиев дал поручение соответствующим органам рассмотреть вопрос о замене избранной в отношении М. Алиева меры пресечения в виде ареста домашним арестом. В тот же день решением Ясамальского районного суда мера пресечения была изменена, и М. Алиев вышел на свободу.