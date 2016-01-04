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    ​Найдено тело еще одного пропавшего нефтяника, погибшего при пожаре на платформе на Каспии

    Тело было обнаружено в туркменском секторе моря в 65 км от берега с судна Курсор

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Спасатели обнаружили тело девятого нефтяника, погибшего во время пожара на морской стационарной нефтяной платформе "Гюнешли-10", произошедшего 4 декабря прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

    По данным МЧС, тело было обнаружено в туркменском секторе моря в 65 км от берега с судна "Курсор".

    "Информация тотчас была передана на ближайший туркменский корабль "Топаз Легенда", который поднял тело на борт и доставил его в морской порт Киянлы. На спасательном жилете пострадавшего удалось прочесть надпись "Азнефть", - говорится в сообщении.

    Личность обнаруженного нефтяника пока не установлена.

    Пожар на нефтяной платформе "Гюнешли-10" возник в результате взрыва на газовой линии, поврежденной ураганным ветром. В момент аварии на платформе находились 63 человека. 33 нефтяника были эвакуированы. Ранее были обнаружены тела восьми погибших, их личности установлены. На данный момент 21 человека числятся в списке пропавших без вести.

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