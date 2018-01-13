Найденная мертвой в своем доме в Баку пожилая женщина была убита родственником

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Органами прокуратуры и полиции по "горячим следам" раскрыто преступление, совершенное в Ясамальском районе, подозреваемый задержан и привлечен к следствию.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 11 января 60-летняя Нигяр Нифталиева была найдена мертвой в доме, на ее теле обнаружены следы насилия.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался родственник погибшей, житель Агдашского района, ранее судимый Джавад Ибрагимов, совершивший преступление на почве семейно-бытового конфликта.