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    Найденная мертвой в своем доме в Баку пожилая женщина была убита родственником

    Ранее судимый Джавад Ибрагимов задержан и привлечен к следствию

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Органами прокуратуры и полиции по "горячим следам" раскрыто преступление, совершенное в Ясамальском районе, подозреваемый задержан и привлечен к следствию.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД, 11 января 60-летняя Нигяр Нифталиева была найдена мертвой в доме, на ее теле обнаружены следы насилия.

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 120 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

    В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудников полиции и прокуратуры задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался родственник погибшей, житель Агдашского района, ранее судимый Джавад Ибрагимов, совершивший преступление на почве семейно-бытового конфликта. 

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