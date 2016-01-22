Начался судебный процесс над убившим женщину жителем Сумгайыта

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу Вахида Велиева, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 28 января.

Отметим, что по информации министерства внутренних дел, 25 августа жительница города Сумгайыт Мирзоева Егяна вышла из дома и не вернулась. 22 сентября на территории поселка Гобу Абшеронского района был найден разлагающийся труп Е.Мирзоевой с признаками повреждения в области головы.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, было установлено, что убийство на почве конфликта совершил житель города Сумгайыт Велиев Вахид. Он был задержан.