Начался судебный процесс на основе встречных исков Парвин Абыевой и Тунай Алиевой

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде началось судебное заседание на основе встречных исков между проживающей в Турции актрисой Тунай Алиевой и ее коллегой Парвин Абыевой.

Об этом сообщил Report адвокат Т.Алиевой Адам Мамедов.

По его словам, на процессе под председательством судьи Нуреддина Багирова обе стороны подали встречный иск.

Адвокат отметил, что они требуют компенсацию в размере 100 тысяч манатов за то, что П.Абыева использовала в средствах массовой информации в отношении Т.Алиевой выражения клеветнического характера, не соответствующие действительности: "Также, мы считаем употребленные Парвин Абыевой слова недействительными и хотим, чтобы она их опровергла".

Затем на заседании выступил адвокат П.Абыевой Джейхун Юсифов. Защитник заявил, что честь и достоинство его подзащитной были запятнаны и объявил на суде, что они подают иск на сумму 200 тысяч манатов.

Суд взял оба иска в производство.

Очередной процесс назначен на 8 февраля.