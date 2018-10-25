Начался суд по делу арестованного сотрудника Госкомтаможни

© Report https://report.az/storage/news/3433819bff55371c1b7360c77fe37569/fdf89671-eece-4255-8487-abed07c9e50f_292.jpg

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Мехмана Новрузова, обвиняемого в контрабанде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное рассмотрение назначено на 1 ноября.

Согласно обвинительному акту, М.Новрузов совершил преступление, будучи старшим инспектором таможенного поста "Ялама" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета. Согласно материалам уголовного дела, он незаконным путем с целью дальнейшей продажи импортировал в Азербайджан лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию, на сумму 5 млн 539 тыс. манатов.