Начался суд по делу арестованного сотрудника Госкомтаможни

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Мехмана Новрузова, обвиняемого в контрабанде.
Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева уточнены анкетные данные обвиняемого.
Судебное рассмотрение назначено на 1 ноября.
Согласно обвинительному акту, М.Новрузов совершил преступление, будучи старшим инспектором таможенного поста "Ялама" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета. Согласно материалам уголовного дела, он незаконным путем с целью дальнейшей продажи импортировал в Азербайджан лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию, на сумму 5 млн 539 тыс. манатов.
İsmayıl NəsibliАвтор новости