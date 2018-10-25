 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался суд по делу арестованного сотрудника Госкомтаможни

    © Report

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу Мехмана Новрузова, обвиняемого в контрабанде.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева уточнены анкетные данные обвиняемого.

    Судебное рассмотрение назначено на 1 ноября.

    Согласно обвинительному акту, М.Новрузов совершил преступление, будучи старшим инспектором таможенного поста "Ялама" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета. Согласно материалам уголовного дела, он незаконным путем с целью дальнейшей продажи импортировал в Азербайджан лекарственные препараты, не прошедшие государственную регистрацию, на сумму 5 млн 539 тыс. манатов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi