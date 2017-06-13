Начался суд над водителем, обвиняемым в смерти шести студентов на трассе Баку-Сумгайыт

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу Намика Гусейнова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибло 6 студентов.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Ознакомительное заседание суда назначено на 20 июня.

Отметим, что в 8 часов утра 9 марта на территории Абшеронского района управляемый жителем Сумгайыта Намиком Гусейновым микроавтобус марки "Ford" врезался в остановившийся на проезжей части дороги грузовой автомобиль марки "ЗИЛ", за рулем которого находился его земляк Эльвин Шамистанлы.

В результате этого погибли 6 находящихся в микроавтобусе студентов Сумгайытского государственного университета: студенты третьего курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев, Ибрагим Насибов, студенты третьего курса факультета истории и географии Чинара Гулиева, Рашад Джаниев, Роза Мурадова, Лала Насирзаде 1999 г.р. , еще 20 студентов были ранены.

По факту в подчиняющемся Главному управлению следствия и дознания МВД следственном отделе по делам дорожно-транспортных происшествий возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК. Водитель микроавтобуса Намик Гусейнов привлечен к ответственности в качестве подозреваемого лица. Позже в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста.