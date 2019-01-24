 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Начался суд по делу совершившего в отношении Аббаса Багирова мошенничество на 35 000 манатов

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Орхана Мехралиева. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого лица. 

    Затем признанный в качестве потерпевшего Хатаи Юсубов возбудил ходатайство. Он заявил о возбуждении гражданского иска. 

    Ходатайство было удовлетворено, гражданский иск взят на производство. 

    Судебный смотр назначен на 5 февраля. 

    Согласно обвинительному акту, злоупотребив доверием Маман Надировой, О.Мехралиев взял у нее 55 000 манатов, обещав помочь с назначением на должность заместителя начальника юридического отдела министерства обороны. 

    Кроме того, он присвоил принадлежащий известному певцу Аббасу Багирову, помощником которого был, земельный участок в 28 кв. метров стоимостью 35 000 манатов во дворе дома №99 по улице Шахбази Ясамальского района Баку.  

    Кроме того, О.Мехралиев обещал продать принадлежащий А.Багирову упомянутый земельный участок Эмилю Гурбанову, и взял у него 10 000 манатов. 

    В отношении О.Мехралиева выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi