Начался суд над председателем и зампредом Общественного объединения Ветеранов Афганистана

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался суд над Мухаммедом Велиевым 1961 г.р. и его ровесником Джаваном Ахмедовым, обвиняемым в мошенничестве и получении взятки.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой были уточнены анкетные данные обвиняемых.

Очередное заседание суда назначено на 21 февраля.

Отметим, что М.Велиев является председателем Общественного объединения Ветеранов Афганистана Азербайджана, Дж.Ахмедов – заместителем председателя.

Оба обвиняются в мошенничестве, получении взятки и подлоге.

Ранее в прессе сообщалось, что ветераны имеют претензии к председателю и зампредседателя организации.

Истцы отмечают, что в Общественном объединении с 8 тыс. членов допущена коррупция, за выделенный для ветеранов земельный участок потребована большая сумма денег.

По их словам, по поручению президента в марте 2005 года для строительства частных домов ветеранов выделен земельный участок в 10,35 га: "Даны поручения по улучшению нашего социального положения. Однако председатель объединения Мухаммед Велиев препятствует нашему пользованию данными льготами. Мы не понимаем, как вообще он, не являющийся ветераном войны в Афганистане, может быть председателем объединения. Они наладили себе хороший бизнес".

В Администрацию президента было направлено письмо за подписью 30 потерпевших. Дело было направлено на рассмотрение в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре.

По информации, председатель объединения М.Велиев за отвагу в афганской войне был награжден медалями "За боевые заслуги" и "Терегги".