Начался суд над обвиняемым в убийстве водителя автобуса

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебной заседание по уголовному делу Бахруза Бабавердиева, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шякяра Мамедова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 18 февраля.

Отметим, что убийство произошло в октябре 2015 года. Пассажир управляемого жителем города Сумгайыт Самидом Агаевым автобуса Hyundai Бахруз Бабавердиев на почве конфликта нанес ножевые раны водителю. Водитель автобуса потерял управление и столкнулся с микроавтобусом Mercedes, управляемым Гурбетом Асадовым.

С.Агаев скончался по дороге в больницу.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 1-го отделения полиции Сумгайытского городского управления полиции, Б.Бабавердиев был задержан.

Он обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.