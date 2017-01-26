Начался суд над экс-депутатом, обвиняемым в невозвращении кредита в Межбанк

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное судебное заседание по уголовному делу бывшего депутата Халилова Дуньямина, Алиева Рауфа, Мусаева Шакира, Амирасланова Фархада и других, обвиняемых в невозвращении кредита в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

В ходе суда выяснилось, что в качестве потерпевших признаны Межбанк и ОАО Aqrarkredit Bank.

Судебное слушание назначено на 2 февраля.

Отметим, что с лета 2015 года начались аресты лиц, задолжавших кредиты в Межбанк. В связи с этим было арестовано много бизнесменов. Владелец Globus Plaza и другие обвиняются в присвоении 50 млн. манатов. Эти лица были задержаны в феврале прошлого года в результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел. Постановлением Наримановского районного суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Д.Халилов и другие задержанные обвиняются по ст. 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК.