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Начался суд над арестованным экс-главой Билясуварской ИВ

Начался суд над арестованным экс-главой Билясуварской ИВ Состоялся подготовительный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.
Происшествия
25 августа 2021 г. 14:04
Начался суд над арестованным экс-главой Билясуварской ИВ
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Состоялся подготовительный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Как сообщает региональный корреспондент Report, процессом руководит судья Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Илькин Абдуллаев.

В процессе подготовки адвокат обвиняемого ходатайствовал о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Ходатайство не было удовлетворено.

Следующий процесс назначен на 2 сентября.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

30 апреля прошлого года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarın həbs edilən keçmiş icra başçısının məhkəməsi başlayıb

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