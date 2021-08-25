Начался суд над арестованным экс-главой Билясуварской ИВ

Состоялся подготовительный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Состоялся подготовительный процесс по уголовному делу в отношении бывшего главы Исполнительной власти Билясуварского района Махира Гулиева.

Как сообщает региональный корреспондент Report, процессом руководит судья Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Илькин Абдуллаев.

В процессе подготовки адвокат обвиняемого ходатайствовал о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест. Ходатайство не было удовлетворено.

Следующий процесс назначен на 2 сентября.

Бывший глава ИВ Билясуварского района Махир Гулиев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) 29 апреля 2020 года, и по решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

M.Гулиеву предъявлено обвинение по статьям 179 (присвоение и растрата), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР.

30 апреля прошлого года он был освобожден от должности главы ИВ Билясуварского района.