Суд над Вагифом Хачатуряном: сменился адвокат, оглашается обвинительный акт

Началось очередное судебное заседание по делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

На судебном заседании по делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований, сторона гособвинения зачитывает обвинительный акт.

Как сообщает Report, защитник В.Хачатуряна Натиг Бейбалаев обратился в суд, заявив что в связи с ухудшением состояния здоровья не сможет участвовать в судебных заседаниях. Интересы В.Хачатуряна будет защищать адвокат Радмина Абулова.

10:33

Началось очередное судебное заседание по делу Вагифа Хачатуряна, обвиняемого в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе незаконных армянских вооруженных формирований.

Как сообщает Report, уголовное дело рассматривается в административном здании Ясамальского районного суда под председательством судьи Бакинского военного суда Зейнала Агаева.

Ожидается, что обвинительное заключение по делу В.Хачатуряна будет оглашено государственными обвинителями - старшим помощником Генерального прокурора, государственным советником юстиции третьего класса Мугаддасом Султановым и советником юстиции Джовдатом Мехралиевым.

На судебном заседании выступят потерпевшие.

Потерпевшими по делу признаны 58 граждан и исполнительная власть Ходжалинского района.

Отметим, что Вагиф Хачатурян обвиняется в участии в массовой резне азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских воинских формирований. В результате были убиты 27 азербайджанцев, 21 человек получил ранение различной степени тяжести, двое жителей села были взяты в заложники, а 340 человек изгнаны из своих домов. В целом, жителям села был нанесен ущерб на сумму 13 568 060 манатов, государству - на 130 800 манатов.

Вагиф Хачатурян 29 июля был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на Лачынском погранично-пропускном пункте азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста. Он привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

29 сентября предварительное расследование по уголовному делу было завершено и направлено на рассмотрение в Бакинский военный суд.