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Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг

Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг Руфат проявил храбрость, которую продемонстрировал и во время Отечественной войны. Он проявил героизм во время вчерашнего происшествия, он не сдался и в раненом состоянии до конца выполнил свой долг.
Происшествия
5 марта 2023 г. 13:22
Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг

Руфат проявил храбрость, которую продемонстрировал и во время Отечественной войны. Он проявил героизм во время вчерашнего происшествия, он не сдался и в раненом состоянии до конца выполнил свой долг.

Об этом сообщил Report начальник Управления военизированной охраны, подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта, Анвар Юсифов.

Он сказал, что Р.Гашимов за время своей деятельности был образцовым работником.

"Руфат начал работать в нашем управлении после войны. Он был очень смелым и самоотверженным. Смерть Руфата стала для нас большой потерей. Помимо образцовой службы, он пользовался особым уважением в коллективе. Руфат проявил храбрость, которую продемонстрировал и во время Отечественной войны. Он проявил героизм во время вчерашнего происшествия, не сдался и в раненом состоянии до конца выполнил свой долг", - отметил начальник управления.

А.Юсифов выразил соболезнования родным и близким покойного Р.Гашимова от имени руководимого им ведомства, напомнив, что убийца был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.

Отметим, что Руфат Рахиб оглу Гашимов, погибший вчера в результате вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку, был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта.

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Версия на азербайджанском языке İdarə rəisi: "Rüfət yaralı olsa belə, xidmətini sonadək yerinə yetirdi”

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