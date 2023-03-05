Начальник управления: Руфат в раненом состоянии до конца выполнил свой долг

Руфат проявил храбрость, которую продемонстрировал и во время Отечественной войны. Он проявил героизм во время вчерашнего происшествия, он не сдался и в раненом состоянии до конца выполнил свой долг.
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Он сказал, что Р.Гашимов за время своей деятельности был образцовым работником.
"Руфат начал работать в нашем управлении после войны. Он был очень смелым и самоотверженным. Смерть Руфата стала для нас большой потерей. Помимо образцовой службы, он пользовался особым уважением в коллективе. Руфат проявил храбрость, которую продемонстрировал и во время Отечественной войны. Он проявил героизм во время вчерашнего происшествия, не сдался и в раненом состоянии до конца выполнил свой долг", - отметил начальник управления.
А.Юсифов выразил соболезнования родным и близким покойного Р.Гашимова от имени руководимого им ведомства, напомнив, что убийца был нейтрализован сотрудниками правоохранительных органов.
Отметим, что Руфат Рахиб оглу Гашимов, погибший вчера в результате вооруженного нападения на сотрудника службы инкассации около банкоматов в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку, был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного Министерству цифрового развития и транспорта.