Начальник отдела ГДП: Ежедневно с помощью специальных технических средств выявляется свыше 3-4 тысяч нарушений правил дорожного движения

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Решением ООН, ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Хотя в этом году этот день пришелся на 18 ноября, мероприятия, связанные с почтением памяти жертв ДТП, продолжаются в течение недели. Ежегодно в ДТП погибает более 1 млн человек. Азербайджан также не является исключением. В последние годы статистика произошедших аварий и жертв ДТП сократилась. Так, в течение 10 месяцев 2017 года по республике произошло 1499 ДТП, в результате которых погибли 618, ранены 1406 человек. Сопоставляя данные 10 месяцев 2018 года, выясняется, что в этом году произошло 1432 ДТП, в результате чего погибли 585, ранены 1383 человека. Это означает, что по сравнению с прошлым годом, в этом году статистика аварий сократилась на 67 случаев, погибших - на 33, раненых - на 23 человека".

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции МВД, полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев.

"Следует отметить, что в большинстве произошедших ДТП пострадали пешеходы, что является следствием несоблюдения правил дорожного движения самими пешеходами. За 10 месяцев этого года число пешеходов, привлеченных к административной ответственности, превысило 100 000 человек. Было увеличено число сотрудников для контроля за передвижением пешеходов. Также одной из причин аварий является превышение скорости и нарушение правил обгона. С сожалением отмечаем, что ежедневно с помощью специальных технических средств выявляется свыше 3-4 тысяч нарушений правил дорожного движения, большинство из которых - превышение скорости".