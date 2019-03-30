Начальник ГПС проверил боевую готовность пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе

Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил служебно-боевую готовность погранично- боевых пунктов пограничного отряда "Газах" пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенных на границе с Арменией.

Как сообщили Report в ГПС, в рамках визита состоялись встречи с представителями местной общественности, была выражена признательность за всестороннюю поддержку, оказанную пограничникам в целях обеспечения неприкосновенности государственной границы, были обсуждены вопросы дальнейшего расширения сотрудничества в этом направлении.

В рамках визита начальник и другие должностные лица ГПС выразили соболезнования родителям военнослужащего Азербайджанской Армии Эллезова Эллеза Аледдин оглы, погибшего в результате обстрела противником позиций азербайджанских подразделений 26 марта на Физулинском направлении фронта.