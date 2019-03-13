На западе Азербайджана отца и сына сбил автомобиль, один из них погиб

В Гяндже отца и сына сбил автомобиль, один из них погиб.

Как сообщает западное бюро Report, авария отмечена на улице Узеира Гаджибейли Кяпязского района.

Житель Самуха Кянан Расим оглу Абдуллазаде 1995 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" сбил пытавшихся перейти дорогу жителей Гянджи Саттара Ашраф оглу Гарибова 1964 г.р. и его 29-летнего сына Анара.

В результате аварии С.Гарибов погиб. А.Гарибов помещен в одну из частных больниц. Его состояние остается тяжелым.

Совершивший ДТП водитель задержан.

По факту ведется расследование.