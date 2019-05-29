В Лянкяране такси врезался в забор, есть пострадавшие

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В результате тяжелого ДТП в Лянкяранском районе пострадали три человека.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел сегодня утром на территрии районного села Сапнакяран.

Находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2106 таксист, житель села Машган Астаринского района Пярвиз Хангялди оглу Гусейнов 1990 г.р. потерял управление и врезался в забор у дороги. В результате пострадали сам водитель и два пассажира. Пострадавшие были доставлены на машине скорой помощи в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Сам П.Гусейнов был размещен в реанимационном отделении с диагнозом открытый перелом нижней 1/3 части правого предплечья, закрытая черепно-мозговая травма, пассажир - житель села Ханбулан Лянкяранского района Аяз Гафар оглу Бабаев 1989 г.р. был размещен в реанимационном отделении с диагнозом осколочный перелом со смещением правой голени, закрытая черепно-мозговая травма. Другой пассажир – житель села Бурджали Лянкяранского района Рамин Аслан оглу Асланов 1981 г.р. получил травму лица. Он был отпущен домой после оказания первой медпомощи.

Предполагается, что причиной аварии стал то, что водитель уснул за рулем.

По факту ведется расследование.