На Ясамале произошел пожар, 37 человек эвакуированы

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В многоэтажном здании в Ясамальском районе города Баку в двухкомнатной квартире общей площадью 108 кв.м сгорела мебель на кухне площадью 6 кв.м.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, из-за высокой температуры расплавилась 1 единица бытового оборудования. Во время происшествия были эвакуированы 37 жителей здания. Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Огонь был потушен пожарными подразделениями.