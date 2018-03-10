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    На Ясамале автомобиль сбил пешехода

    Водитель сбивший пешехода доставил пострадавшего в больницу© Foto: Report.az

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.

    Как передает Report, автомобиль марки «ВАЗ – 2107» с государственными номерными знаками «10 – LP – 771» сбил Амирасланова Эмина Назир оглу, 1986-го года рождения, пытавшегося перейти дорогу.

    Водитель сбивший пешехода доставил его в больницу.

    Ясамальское Районное отделении Полиции ведет расследование по факту.

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