На Ясамале автомобиль сбил пешехода

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ На территории Ясамальского района города Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один человек.
Как передает Report, автомобиль марки «ВАЗ – 2107» с государственными номерными знаками «10 – LP – 771» сбил Амирасланова Эмина Назир оглу, 1986-го года рождения, пытавшегося перейти дорогу.
Водитель сбивший пешехода доставил его в больницу.
Ясамальское Районное отделении Полиции ведет расследование по факту.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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