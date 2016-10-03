В Екатеринбурге задержан член клана Ровшана Лянкяранского

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге задержан один из членов клана криминального авторитета Ровшана Лянкяранского Ахлиман Ганджиев.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчина вместе с другими своими соотечественниками подозревается в незаконном обороте драгоценных камней.

Спецоперация по задержанию группы граждан состоялась еще 29 сентября, но идентифицировать участников незаконной сделки по продаже изумруда удалось лишь сегодня. К этому моменту уже известно, что один из самых крупных минералов весом в 1,255 кг стоил по оценке эксперта более 1 млн рублей.

А.Ганджиев считается одним из "смотрящих" за Екатеринбургом людей из окружения застреленного в августе 2016 года в Турции криминального авторитета Ровшана Лянкяранского.