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    В Екатеринбурге задержан член клана Ровшана Лянкяранского

    Ахлимана Ганджиева подозревают в незаконном обороте драгоценных камней

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Екатеринбурге задержан один из  членов клана криминального авторитета  Ровшана Лянкяранского Ахлиман Ганджиев.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, мужчина вместе с другими своими соотечественниками подозревается в незаконном обороте драгоценных камней.

    Спецоперация по задержанию группы граждан состоялась еще 29 сентября, но идентифицировать участников незаконной сделки по продаже изумруда удалось лишь сегодня. К этому моменту уже известно, что один из самых крупных минералов весом в 1,255 кг стоил по оценке эксперта более 1 млн рублей.

    А.Ганджиев считается одним из "смотрящих" за Екатеринбургом людей из окружения застреленного в августе 2016 года в Турции криминального авторитета Ровшана Лянкяранского. 

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