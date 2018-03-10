На трассе Баку-Газах произошло ДТП, есть пострадавшие

Евлах. 10 марта. REPORT.AZ/ В Евлахском районе зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на трассе Баку-Газах на территории Евлахского района.

В результате столкновения двух автомобилей оба водителя незначительно пострадали и получили амбулаторное лечение. Пассажирка одного из автомобилей, жительница Евлаха Симая Алиева 1972 г.р. получила тяжелое ранение и была госпитализирована. Ее состояние средней тяжести.

Факт расследуется.