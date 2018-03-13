На суде по делу обещавшего квартиру в здании для журналистов главного редактора свидетели дали показания

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты Zaman Press Гюндуза Гусейнова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмайлова в качестве свидетеля был допрошен Керим Гулиев.

Он заявил, что не знаком с обвиняемым: "Дочь моей сестры Мехрибан Иманова хотела приобрести квартиру. Для этого ей были нужны деньги. Мы отдали ей 2500 манатов. Однако, я не знаю, у кого и как она собиралась приобрести квартиру".

Отвечая на вопросы судьи, свидетель отметил, что человек, который предлагал квартиру его племяннице, обещал, что она получит квартиру в доме, предназначенном для журналистов.

Затем показания дал другой свидетель - Магсуд Гулиев. Он заявил, что является братом К.Гулиева. М.Гулиев дал показания аналогичного содержания.

Во время допроса, свидетель Замиг Нуриев сказал, что является супругом сестры Мехрибан Имановой. Он отметил, что дал М.Имановой деньги на приобретение квартиры.

В своих показаниях другой свидетель Натик Шихыев сказал, что передал обвиняемому лицу 23 000 манатов для приобретения квартиры в здании для журналистов:

"Гюндуз также подготовил и отдал мне удостоверение журналиста".

Г.Гусейнов подтвердил слова свидетеля и сказал, что отдал деньги Аслану Агаеву.

Адвокат Г.Гусейнова потребовал дополнительно допросить А.Агаева в качестве свидетеля.

Судья ответил, что для этого необходимо представить в суд адрес указанного лица.

Г.Гусейнов также сказал, что указанный человек работал в его газете заместителем редактора.

Судебный процесс продолжится 27 марта.

Согласно обвинительному акту, Г.Гусейнов обвиняется в присвоении путем мошенничества более 264 тыс. манатов своих сотрудников.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки, должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно) Уголовного кодекса.