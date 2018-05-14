На суде Малейка Асадова поспорила с Рамизом Меликом, было объявлено окончательное решение - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Суд объявил решение по взаимным апелляционным жалобам.

Как сообщает Report, согласно решению суда, апелляционная жалоба M.Асадовой была частично удовлетворена.

Согласно судебному постановлению, Р.Мелик должен опубликовать опровержение по поводу сказанных в адрес М.Асадовой слов и с него должно быть удержано 1 000 манатов в пользу М.Асадовой.

Отметим, что ранее Малейка Асадова поспорила на суде с Рамизом Меликом.

Таким образом, судебный процесс завершился.

***15:12

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжилось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение суда по иску народной артистки Малейки Асадовой в отношении народного артиста Рамиза Мелика.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Этибара Набиева было объявлено о присутствии народной артистки Малейки Асадовой и народного артиста Рамиза Мелика.

На данный момент судебное заседание продолжается.

Отметим, что М.Асадова заявила, что Р.Мелик оскорбил ее честь и достоинство. Она обратилась в Насиминский районный суд и потребовала у коллеги 200 тыс. манатов компенсации.

Адвокат Р.Мелика Тюркель Сулейманлы выдвинул в суде встречный иск. Он подал иск с требованием компенсации в размере 300 тыс. манатов за оскорбление чести и достоинства своего подзащитного. Решением Насиминского районного суда оба иска были отклонены.

Недовольные решением стороны обратились в Бакинский апелляционный суд.