На суде бывшего пресс-секретаря Аяза Муталлибова выступила потерпевшая

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Тейлора Ибрагимова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова выступила Эльнара Гулиева в качестве потерпевшей.

Она заявила, что передала обвиняемому 9 тыс. манатов: "Взамен на это Тейлор Ибрагимов должен был помочь выпустить на свободу моего заключенного мужа. Мы продали домашний скот, машину и собрали деньги. Когда впервые пришел за деньгами, Тейлор был вместе с моим родственником Ибрагимом. Ибрагим – двоюродный дядя моего мужа. В тот день Тейлор сидел в машине. Ибрагим взял 4 тыс. манатов и сел в машину. 3 тыс. манатов Тейлор забрал сам из нашего дома. После мы отправили в Евлах еще 2 тыс. манатов. Прошло 3 месяца с того момента, он нам сказал "я вас не знаю".

После Э.Гулиева ответила на вопросы суда. Свое доверие к Т.Ибрагимову она объяснила так: "Он клялся жизнями своих детей. Что может быть дороже ребенка? И говорил нам не беспокоиться".

В суде стало известно, что Э.Гулиева в показаниях следствию сообщила, что отдала деньги родственнику по имени Ибрагим.

"Он приехал вместе с Ибрагимом. Он должен был решить вопрос. Когда я давала первые деньги, он сидел в машине. Ибрагим их отдал ему, второй раз он пришел к нам домой. Когда я отправила последние деньги, я говорила с Ибрагимом по телефону, Тейлор был рядом с ним. Сколько нужно говорил Тейлор, Ибрагим передавал нам", - объяснила Э.Гулиева это противоречие.

Т.Ибрагимов обвинил потерпевшую во лжи: "Я не брал деньги у этой женщины".

Очередное заседание суда назначено на 6 сентября.

Отметим, что согласно обвинительному акту, Т.Ибрагимов, пообещав потерпевшему Джафару Гашимову устроить его директором в одну из школ Агдама, присвоил 15 тыс. 500 манатов, у другого потерпевшего Заура Мамедова забрал 13 тыс. манатов, пообещав устроить на работу в SOCAR.

В целом, он совершил мошенничество на сумму более 100 тыс. манатов в отношении более 20 потерпевших. Т.Ибрагимов обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере) УК.

Напомним, что Т.Ибрагимов был пресс-секретарем экс-президента Аяза Муталлибова в Москве.