​На станции метро 28 Мая погиб пассажир

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На станции метро 28 Мая ЗАО "Бакинский метрополитен" эвакуируются пассажиры. Как сообщает сотрудник агентства Report с места события, причиной тому является то, что один из пассажиров бросился на рельсы.

Руководитель пресс-службы метрополитена Насими Пашаев подтвердил данный факт агентству Report и отметил, что данный пассажир скончался. По его словам, в связи с произошедшим ведется разбирательство. Детали происшествия пока не известны.