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    ​На станции метро 28 Мая погиб пассажир

    Детали происшествия пока не известны

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ На станции метро 28 Мая ЗАО "Бакинский метрополитен" эвакуируются пассажиры. Как сообщает сотрудник агентства Report с места события, причиной тому является то, что один из пассажиров бросился на рельсы.

    Руководитель пресс-службы метрополитена Насими Пашаев подтвердил данный факт агентству Report и отметил, что данный пассажир скончался. По его словам, в связи с произошедшим ведется разбирательство. Детали происшествия пока не известны. 

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